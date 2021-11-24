أكدت تقارير أن تطبيق واتساب سيقدم ميزة طال انتظرها من المستخدمين.

وبحسب التقارير، فإن نسخة 2.21.24.8 الجديدة من التطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد حملت معها إشارات إلى أن التطبيق سيحصل على ميزة ردود الفعل على الرسائل.

الرد بـ emoji:

وسيكون مستخدمو التطبيق قادرين على الرد على الرسائل النصية برموز emoji التعبيرية كما هو الحال مع تطبيق المراسلة الخاص فيسبوك أو إنستجرام.

ولاختبار هذه الميزة يجب على مالكي أجهزة أندرويد حاليًّا تحميل أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، بحسب “روسيا اليوم”.

وكان واتساب كانت قد اختبرت هذه الميزة عند مجموعة محددة من مستخدمي أجهزة iOS، وأصدرتها الآن بشكل اختباري عند مستخدمي أندرويد، لذا يتوقع أن تظهر الميزة في إعدادات التطبيق خلال الأشهر القادمة.