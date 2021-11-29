سيفقد نادي ميلان الإيطالي، مدافعه الإيطالي أليسيو رومانيولي في المباراة المقبلة ضد جنوى، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وكان رومانيولي تلقى البطاقة الحمراء المباشرة أمس في مباراة ساسولو في الجولة الرابعة عشرة، بعدما حرم الفرنسي جريجوري ديفريل لاعب ساسولو من الانفراد بالفرنسي مايك مايجنان حارس مرمى الروسونيري.

ميلان يفقد رومانيولي

سيغيب المدافع الإيطالي صاحب الـ26 عامًا عن مواجهة نادي جنوى، بعد غد حيث تُقام المباراة على ملعب لويجي فيراريس معقل نادي جنوى.

وكان رومانيولي هو من أحرز الهدف الوحيد لـ الروسونيري في شباك ساسولو في مباراة انتهت بخسارة ميلان بثلاثية لهدف.

يذكر أن الروسونيري تلقى خسارتين في الجولتين الـ13 والـ14 من الدوري الإيطالي، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني.

الروسونيري يُنعش آماله للتأهل الأوروبي

وكان الروسونيري حقق فوزًا مهمًا على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي، ليُنعش آماله في التأهل لدور ثمن النهائي من عمر البطولة.

وفي الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا، سيواجه الروسونيري فريق ليفربول في ملعب ” سان سيرو” في إيطاليا يوم الثلاثاء 7 ديسمبر المقبل.

وكان ميلان هُزم من فريق ليفربول في إنجلترا في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدفين.