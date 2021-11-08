انطلقت منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء اليوم الاثنين، بـ3 مباريات، انتهى لقاء بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

نتائج دوري يلو:

ونجح الساحل في تحقيق الفوز على نظيره العين بهدف دون رد سجله فيكتور دي سوزا عند الدقيقة 42، في أولى مباريات الجولة العاشرة من دوري يلو؛ التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ولعب الجيل ضد أُحد على ملعب نادي هجر، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أحرز ثنائية أصحاب الأرض روماريو فاريا وعبدالله حضريتي عند الدقيقتين 41 و92، وسجل عدي بلحاج وحمد الجهيم ثنائية الضيوف.

وفي ختام مباريات دوري يلو اليوم، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد القادسية على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/ 1، أحرز هدف الفرسان، أحمد عبده، وسجل التعادل سوريا ماندو.

مباريات الجولة العاشرة:

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو بـ4 مباريات، يوم غد الثلاثاء، حيث يلعب الكوكب مع الأخدود، الخلود والعروبة، نجران ضد النهضة، وهجر أمام العدالة.

وتُختتم منافسات الجولة العاشرة بـ3 مباريات، يوم الأربعاء المقبل، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع الشعلة، ويواجه الدرعية فريق الجبلين، ويستضيف جدة فريق بيشة.