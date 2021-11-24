توقع الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا حال استمرت الأوضاع كما هي عليه.

هل تفكر في شراء عقار رغم ارتفاع الأسعار؟.. إليك نصائح عبدالحميد العمري (عضو جمعية الاقتصاد السعودي)#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4WHGkvEzSo

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 23, 2021

ارتفاع جديد:

وقال العمري خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية إن سوق العقار إذا استمر دون رسوم وبقروض دون قيود، ولا ضوابط سنشاهد مزيدًا من الارتفاع والتحديات، وارتفاع المخاطر وهذا أمر مقلق جدًا.

نصيحة:

كما قدم نصيحة للراغبين في شراء منزل جديد، بالقول: حسب الوضع، وإذا كان الشراء عن طريق البنك، سيقوم البنك باستقطاع 30 % من الراتب لتسديد قيمة هذا المنزل، وبالتالي سيكون بمثابة الانتقال من الشيء المؤلم إلى شيء أكثر إيلامًا، موضحًا أنه حال الاتفاق مع البنك لشراء عقار وتم التوقيع على المستندات فإن ذلك يعني الالتزام بالاتفاق، وحينها لا يمكن التراجع عنه، إلا بحدوث معجزة.

وشدد العمري على أهمية قيام البنوك بعمل إصلاحات من أجل الحصول على قرض لتمويل شراء العقارات.