أعلنت شركة المتوسط والخليج للتامين وإعادة التأمين التعاوني (شركة ميدغلف) أن اليوم الخميس هو عن آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس مال الشركة.

الاكتتاب على أسهم ميدغلف

يذكر أن مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة ميدغلف كانت قد بدأت يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 وقد استمرت حتى يوم 22 نوفمبر 2021 فيما تستمر مرحلة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال حتى نهاية تداول اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بغرض زيادة رأس المال من 700 مليون إلى 1.050 مليار ريال.

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة

وكانت هيئة السوق المالية في السعودية، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 420 مليون ريال.

وكانت الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

التحول إلى الخسارة

وحققت الشركة خسائر بنحو 5 ملايين ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 42.88 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة إجمالي خسائر متراكمة بنحو 11.32 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، ما يعادل 1.62% من رأس المال البالغ 700 مليون ريال.