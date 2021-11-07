يدين البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالفضل للنجم الفرنسي كيليان مبابي وزميله بالفريق، وذلك بعد أن تمكن الأخير من مساعدة نيمار على تسجيل عدد كبير من الأهداف.

نيمار سجل هدفين بفضل تمريرات مبابي

وكان مبابي نجح في صناعة هدفين لـ نيمار في مباراة بوردو أمس السبت في الجولة الثالثة عشرة في الدوري الفرنسي، ليُصبح نيمار مسجلًا 3 أهداف في الدوري الفرنسي بالموسم الحالي.

ووصل نيمار إلى 401 هدف في مسيرته حتى الآن بعد أن سجل هدفين في شباك بوردو وجاءت كالتالي ” 136 هدفًا مع سانتوس البرازيلي، 105 أهداف بقميص برشلونة، 90 هدفًا مع باريس سان جيرمان، 70 هدفًا مع المنتخب البرازيلي.

نيمار في المركز الخامس

ويتواجد نيمار في المرتبة الخامسة في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي سان جيرمان برصيد 90 هدفًا، ويتواجد بالمركز الأول الأوروجوياني إدينسون كافاني برصيد 200 هدف، الثاني هو السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُحرزًا 156 هدفًا، الثالث هو الفرنسي مبابي برصيد 138 هدفًا، الرابع هو البرتغالي بيدرو باوليتا نجم البي إس جي السابق برصيد 109 أهداف، في المركز الخامس كل من نيمار والأرجنتيني دي ماريا برصيد 90 هدفًا لكل لاعب.

وسيواجه باريس سان جيرمان، فريق نانت في الجولة الرابعة عشرة في الدوري الفرنسي يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.