أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة النصر متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهدف سُجل لحظة انقطاع البث:

ونجح اللاعب هتان باهبري في إحراز الهدف الوحيد لليث بالدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

العطل أغضب الجماهير:

وأعلنت قناة SSC، الناقل الحصري لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن انقطاع البث المباشر لـ مباراة الشباب والنصر المقامة بالجولة الـ11 من دوري المحترفين.

وقالت القناة عبر قنواتها: “نعتذر عن توقف البث بسبب عطل فني من المصدر”.

وأثار الأمر غضب الجمهور الرياضي المتابع للقاء؛ بسبب عدم وجود تقنيين جيدين بالقناة لحل المشكلة وإعادة البث في أسرع وقت.