أبدت بعض جماهير الهلال تخوفها من ضغط مشاركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

لاعبو الهلال لن يتأثروا بالضغط:

وعلق الناقد الرياضي محمد الدهش على ضغط الوقت لمشاركة لاعبي الزعيم مع الأخضر، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “قد يتم توفير طائرة خاصة ودوليي الهلال ليس جديدًا عليهم هذه الحالة ويعرفون التعامل معها”.

وقال الناقد الرياضي أحمد الفهيد: “الهلال يملك البديل المميز ومن يلعب أساسي بالفريق و النادي هما سالم وسلمان .. الوقت كاف بين مباراة الآسيوية ومباراة المنتخب.. هذه النسخة جاهزة للهلال وستكون الثامنة”.

الزعيم يواجه بوهانغ بعد مباريات الأخضر:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزعيم ضد بوهانغ ستيلرز الكوري، يوم 23 نوفمبر المقبل، على درة الملاعب ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تكليف طاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن، لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأسترالي في سيدني، يوم 11 نوفمبر، فيما يلعب مع فيتنام يوم 16 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.