تسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، ويُعد الجزائري الدولي إسلام سليماني من أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوفه.

إسلام سليماني يرفض تجديد عقده:

وأكد الإعلامي الرياضي رونالد مورجان، اليوم الأحد، أن نادي النصر مهتم بضم إسلام سليماني، حيث ينتهي عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي في يونيو عام 2022.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المهاجم الجزائري قرر عدم تجديد عقده مع ليون الفرنسي، وأبدى رغبته في الرحيل.

وانضم إسلام سليماني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي في يناير الماضي، وشارك معه في 10 مباريات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي بمعدل 505 دقائق، وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بعد خسارته ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ11؛ ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.