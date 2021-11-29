تسعى إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح.

الهلال يسعى لضم بغداد بونجاح:

وأشار موقع fennec football الجزائري الناطق بالفرنسية، إلى أن الهلال مستعد لتقديم عرض يصل إلى 6 مليون يورو لنادي السد القطري، من أجل الحصول على خدمات بغداد بونجاح، ليكون بديلًا لمهاجمه بافيتيمبي غوميز.

ويُعد بغداد بونجاح صاحب الـ30 عامًا، واحدًا من أبرز المهاجمين العرب خلال الفترة الأخيرة، وساهم في تتويج المنتخب الجزائري الأول بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، ويستعد للمشاركة معه في كأس العرب 2021.

وبدأ بغداد بونجاح مسيرته في صفوفه وهران قبل الانتقال إلى اتحاد الحراش بين عامي 2011 و2013، ثم في النجم الساحلي التونسي بين موسمي 2013 و2015، ومنه إلى السد القطري الذي يُقدم معه مستوى لافتًا.

تدعيم الفريق قبل كأس العالم للأندية:

وتطمح الإدارة الهلالية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي ستُقام في الإمارات.

وأُقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2021، اليوم الاثنين، وأسفرت عن مواجهة الزعيم للفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).