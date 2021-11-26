حصلت وكالة الأنباء السعودية “واس” على المركز الثالث ضمن أفضل 5 جهات في مجموعة (التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية) في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي أعلنت عنه هيئـة الحكومـة الرقميـة.

ويهـدف قيـاس التحـول الرقمـي الحكومـي بنسـخته التاسـعة إلـى تقييم وضع الجهات الحكومية، ومتابعة تطور رحلتها نحو التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير مـن خـلال متابعتهـا بشـكل دوري، وتحفيزهـا بمـا يتوافـق مـع التوجهـات فـي مجـال التحـول الرقمـي، ويحقـق أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 وبرامجهـا التنفيذية.

ويعمـل قياس التحول الرقمي الحكومي علـى تقييـم وتحديـد الوضع الراهن للجهـات الحكومية وقيـاس تحولهـا الرقمـي عبـر إطـار عـام موحـد؛ لضمـان تحقيـق التحـول الرقمـي فـي مراحلـه كافـة، والسـعي إلـى تحفيـز الأجهـزة الحكوميـة للعمـل علـى تطويـر الكفـاءات ورفـع مسـتوى الأداء، وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن خـال توفيـر آليـة رقميـة لتقييـم وقيـاس تحولهـا ومـدى تطـور أدائهـا خـال العـام فـي سـبيل الوصول إلـى حكومة رقميـة متكاملـة.