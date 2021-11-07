أكد رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي على أن الحضور الجماهيري لسباقات فورمولا 1 شهر ديسمبر المقبل في جدة سيكون بنسبة 100%.

فيديو | مساعد #وزير_الرياضة رجاءالله السلمي:

نسعد باستضافة #المملكة للحدث العالمي #فورمولا1 الشهر المقبل في #جدة.. والحضور الجماهيري لفورمولا 1 سيكون 100% مع ضرورة التحصين وارتداء الكمامة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/YlSbJPVUkS — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 7, 2021

حضور جماهيري كامل لـ سباقات فورمولا 1

وتحدث السلمي في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد عن آخر مستجدات فيروس كورونا قائلًا: “نسعد في السعودية باستضافة هذا الحدث العالمي بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، وسباقات الفورمولا ستنطلق شهر ديسمبر في جدة بحضور جماهيري بنسبة 100%”.

شروط الحضور

وأضاف السلمي: “يُسمح بالدخول للفئة السنية دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مُحصن، كذلك سيتم اعتماد نظام الفقاعة للمشاركين في السباق، وهو نظام متبع في الأحداث الرياضية العالمية، بالإضافة إلى أن الحضور الجماهيري سيكون كاملًا كما هو الحال حول الحضور الجماهيري للمباريات وللفعاليات الرياضية في الرياضات الأخرى، بشرط التحصين وارتداء الكمامة”.

وكان السلمي أكد بوقت سابق، على أن وزارة الرياضة رصدت خلال الفترة الأخيرة 814 مخالفة في الصالات والمراكز الرياضية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا.