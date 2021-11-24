أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على أن تتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للعام الحالي هو نتيجة الإنجازات المتوالية التي تحققت بفضل الدعم المثمر واللامحدود من القيادة للقطاع الرياضي في المملكة.

الهلال يُحقق إنجازًا جديدًا للرياضة السعودية:

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “ألف مبروك لوطننا هذا الإنجاز، مبروك لـ الهلال إدارة ولاعبين وجماهير، إنجازات متوالية تتحقق بتوفيق الله ثم دعم قيادتنا واهتمام ومتابعة من سمو ولي العهد”.

الزعيم يتأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية:

وتأهل الزعيم إلى نهائيات كأس العالم للأندية التي تُقام في الإمارات في فبراير المقبل للمرة الثانية في تاريخه.

وحقق الزعيم لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الثانية خلال آخر سنتين.

جدير بالذكر أن الزعيم كان انتصر على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية دون رد، أحرزها كل من ناصر الدوسري وموسى ماريجا.