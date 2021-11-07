انتهت مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول، في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارة الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

التعادل يحسم الشوط الأول:

وبدأت مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول بشكل سريع، ونجح الهامرز في افتتاح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط، بعدما نفذ بابلو فورنالس ركلة ركنية، أخطأ حارس مرمى الريدز، أليسون بيكر في التعامل معها؛ ليلمسها وتسكن شباكه.

وضغط الفريقان بحثًا عن هدف جديد، قبل أن يُغادر لاعب وست هام يونايتد، أوجبونا الملعب بعد تعرضه لإصابة في الرأس، ويشارك كريج داوسون بدلًا منه عند الدقيقة 22.

وعانى الريدز لاقتحام منطقة الجزاء، قبل أن يلعب تشامبرلين كرة عرضية، وصلت إلى أرنولد، ولكنه أطلق تسديدة بعيدة، قبل أن ينجح أرنولد في تسجيل التعادل عند الدقيقة 41 من تسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وست هام يتجاوز ليفربول:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة وست هام ضد ليفربول، كاد أصحاب الأرض أن يحرز هدف التقدم عند الدقيقة 50 من رأسية للبديل داوسون، إلا أن كرته مرت أعلى العارضة.

ونجح وست هام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 67 بعدما مرر بوين الكرة إلى فورنالس، ليسدد كرة أرضية مميزة وتهز شباك الريدز، قبل أن يُعزز تقدمه بهدف ثالث عند الدقيقة 74 من رأسية زوما.

وتمكن أوريجي من تقليص الفارق عند الدقيقة 83، لتشتعل الدقائق المتبقية بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولات اللاعبين، لتنتهي مباراة وست هام ضد ليفربول بفوز الهامرز بنتيجة 3/ 2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد رصيده إلى 23 نقطة، ليخطف المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة عن الريدز الذي تراجع إلى المركز الرابع.