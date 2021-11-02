أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكمبيوتر، الشبكات، الأمن السيبراني).

– مدير الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)