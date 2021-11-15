أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المنافسة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المعايير والاعتماد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التخطيط الحضري، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)