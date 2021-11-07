أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفّر عدد (6) وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدرس”، وترغب الإدارة إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية؛ وذلك للعمل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بشطري الطلاب والطالبات.

شروط وظائف جامعة الملك عبدالعزيز:

وبيّنت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أنَّ يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير في تخصص اللغة الصينية.

– اجتياز المستوى الرابع في اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK).

التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز:

وأوضحت الإدارة، أنَّ التقديم سوف يتاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 ربيع الثاني 1443هـ، ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام.

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