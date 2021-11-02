أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم الثلاثاء، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعد آمناً، حيث تم إجراء العديد من الدراسات عليه والتي أثبتت مأمونيته.

تقليل فرص الإصابة

وقالت وقاية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعد الطريقة الأولى والأفضل لتقليل فرص الإصابة بالإنفلونزا وانتشارها للآخرين.

نصائح بأخذ اللقاح

ونصحت هيئة الصحة العامة، أيضًا بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل من كان عمره 6 أشهر وما فوق كل عام.