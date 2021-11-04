ظهر النجم يحيى الشهري بمستوى مميز مع الرائد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحيى الشهري يخطف الأنظار

وواصل يحيى الشهري صاحب الـ31 عامًا، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال مباراة الطائي بالأمس، ليصل إلى تمريره الحاسمة رقم 49 في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتاج يحيى الشهري إلى 3 تمريرات حاسمة أخرى، لكي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، والتي يتصدرها السوري جهاد الحسين بـ51 تمريرة.

وكان يحيى الشهري قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النصر في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد في دوري محمد بن سلمان

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الطائي بالأمس في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط، ليتذيل الترتيب.