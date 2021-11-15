أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السلام لصناعة الطيران:

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي صفائح الطائرات (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي كهرباء الطائرات (عدد وظيفتين).

– ميكانيكي طائرات.

– أخصائي معدات أرضية.

التقديم على وظائف السلام لصناعة الطيران:

وأوضحت السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)