كشف الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، إبراهيم القاسم عن أسباب التقدم بمقترح من أجل زيادة عدد اللاعبين الأجانب من بطولة دوري أبطال آسيا.

ابراهيم القاسم – امين عام اتحاد الكرة : مقترح زيادة اللاعبين الأجانب بالبطولة سيخفف المشاكل التعاقدية مع اللاعبين وتم الموفقة عليه بالاجماع

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زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا:

وقال القاسم: “المقترح المقدم من السعودية هو زيادة عدد اللاعبين الأجانب الذين يتم تسجيلهم في قائمة آسيا، كان محور النقاش مع الاتحادات الأخرى أن نستمر بنفس النظام 3+1″.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “ولكن يتم السماح للاتحادات تسجل عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين بقائمته لأمور عدة”.

وأضاف: “أولًا الأندية تقع في إحراج كبير وقد تقع في مشاكل تعاقدية مع لاعبيها الأجانب بسبب استبعادهم من قائمة آسيا، أيضًا هناك دراسة الاتحادات الآسيوية، وهي 11 اتحادًا لديهم لاعبون أجانب أكثر من أربعة”.

المنتخبات لن تتأثر:

وأردف: “ثالثًا؛ لو فرضنا أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب سوف تؤثر على مستوى المنتخبات لأن هذا هاجس عند بعض الاتحادات، ضربت لهم بأن الآن في بطولات الاتحاد الآسيوي هو الوحيد بالإضافة إلى اتحاد أوقيانوسيا الذين يضعوا اشتراط لعدد اللاعبين الأجانب، باقي القارات مفتوحة دون حد”.

واختتم القاسم تصريحاته قائلًا: “أفضل 20 منتخبًا في تصنيف الفيفا من هذه الاتحادات المفتوح فيها عدد اللاعبين الأجانب، ولكن لا يوجد منتخبات من آسيا أو أوقيانوسيا، والحمد لله المقترح تم الموافقة عليه، وينتظر مصادقة المكتب التنفيذي من أجل بدأ تطبيقه في دوري الأبطال”.