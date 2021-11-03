كشف تيتي، المدير الفني لـ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن 3 أهداف يسعى منتخب راقصي السامبا لتحقيقها بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب البرازيل لديه استعداد خاص للقاء الأرجنتين:

وقال تيتي بعد الفوز على كولومبيا فجر اليوم الجمعة: “سنفوز في المباريات المتبقية ونُحرز أهدافًا كثيرة مع صلابة دفاعية”.

وتابع تيتي: “لدينا التميز وسنحقق ما نريد بعد ضمان التأهل”.

وسيفقد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط الفريق في مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيغيب كاسيميرو عن مواجهة منتخب راقصي التانجو بسبب تراكم البطاقات وذلك بعد أن أُشهرت البطاقة الصفراء في وجهه في مباراة كولومبيا فجر اليوم الجمعة في تصفيات المونديال.

ونجح فريق البرازيل في التأهل رسميًّا لـ كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على المنتخب الكولومبي بهدف دون مقابل سجله اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

ويحتل فريق البرازيل صدارة التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن منتخبالأرجنتين صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

إنجاز مميز لـ البرازيل:

وتأهل فريق البرازيل 22 مرة إلى المونديال من أصل 22 نسخة منذ بداية إقامة البطولة في عام 1930 في دولة الأوروجواي.

ويُعد منتخب البرازيل المنتخب الوحيد في العالم الذي شارك في كل نسخ كأس العالم والأكثر تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.