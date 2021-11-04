سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الضوء على أبرز الأرقام والإحصائيات قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العرب 2021 في قطر.

تفاصيل بطولة كأس العرب 2021:

وتُقام كأس العرب خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى قطر، العراق، عمان والبحرين، فيما جاء في المجموعة الثانية كل من؛ تونس، الإمارات، سوريا وموريتانيا.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، المغرب، الأردن وفلسطين، فيما يقع بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2021 كل من؛ مصر، الجزائر، لبنان والسودان.

4 حقائق قبل انطلاق البطولة:

وذكر موقع “فيفا”: “21 عامًا، هو فارق السنوات بين أكبر وأصغر لاعب في البطولة، حيث يكبر لاعب الأردن معتز ياسين المولود سنة 1982 بواحد وعشرين عامًا عن اللاعب الجزائري ياسين تيطراوي المولود في عام 2003”.

وأضاف: “تعتبر دولة قطر فأل خير على المنتخب البحريني، حيث سبق له التتويج بكأس الخليج 2019 على الأراضي القطرية، ويعود البحرين إلى قطر بثوب بطل الخليج وبطموح كبير لتحقيق الكأس”.

وتابع: “بطلان قاريان يدخلان منافسة كأس العرب فيفا، ويتعلق الأمر بالمنتخب القطري بطل آسيا 2019، والمنتخب الجزائري بطل إفريقيا 2019، ويطمح كلاهما لتحقيق كأس العرب لمواصلة الإنجازات”.

وجاء في ختام التقرير: “14 لاعبًا فازوا بكأس آسيا مع المنتخب القطري يشاركون في البطولة، وهم؛ ببيدرو ميجيل، سعد الشيب، عبد الكريم حسن، طارق سلمان، عبد العزيز حاتم، أحمد علاء الدين، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، كريم بوضياف، بسام الراوي، بوعلام خوخي، عاصم ماديبو، المعز علي ويوسف حسن”.