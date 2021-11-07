سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الضوء على أبرز 7 لاعبين متوقع تألقهم خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021، المقرر انطلاقها يوم غد الثلاثاء.

مجموعات بطولة كأس العرب:

وتُقام كأس العرب خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى قطر، العراق، عمان والبحرين، فيما جاء في المجموعة الثانية كل من؛ تونس، الإمارات، سوريا وموريتانيا.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، المغرب، الأردن وفلسطين، فيما يقع بالمجموعة الرابعة في البطولة كل من؛ مصر، الجزائر، لبنان والسودان.

لاعبون يتوقع تألقهم:

وأشار فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أنه يتوقع تألق 7 لاعبين في بطولة كأس العرب 2021، وفي مقدمتهم الجزائري بغداد بونجاح الذي يُعد من أبرز المهاجمين العرب حاليًّا، والمغربي أشرف بن شرقي المتألق مع الزمالك.

وأشاد فيفا بقائد المنتخب التونسي، يوسف المساكني الذي يسعى لتعويض غيابه عن كأس العالم 2018 بسبب الإصابة، بالتألق في كأس العرب 2021، ولفت إلى أن حارس المرمى المصري، محمد الشناوي نجح في تعويض اعتزال عصام الحضري.

وأثنى فيفا على القطري المعز علي الذي كتسب اسمه بأحرف من ذهب، لتسجيله في 3 بطولات قارية كأس آسيا، كوبا أمريكا والكأس الذهبية، ومشيدًا بالإماراتي علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بجانب هدف المنتخب البحريني التاريخي إسماعيل عبداللطيف.