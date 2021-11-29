كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن النجم البرتغالي Cristiano ronaldo لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لن يكون متواجدًا في حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الاثنين الذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

Cristiano ronaldo ثالث لاعب لن يحضر الحفل

وسيكون كريستيانو رونالدو ثالث لاعب يمتنع عن الحضور لـ حفل البالون دور الذي يُرعى تحت إشراف ورعاية من مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية بعد كل من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وسينطلق الحفل في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على مسرح ” دو شاتليه” في العاصمة الفرنسية باريس حيث يُعرض عن طريق البث المباشر لـ مجلة فرانس فوتبول بالإضافة إلى الحساب الرسمي للمجلة الفرنسية على موقعي ” فيسبوك” و ” تويتر”.

Cristiano ronaldo من بين 30 مرشحًا

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، كشفت فرانس فوتبول عن ترشح 30 لاعبًا لـ نيل الكرة الذهبية، حيث جاءت القائمة مكونة من : “الإيطالي نيكولو باريلا من إنتر ميلان الإيطالي، الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس الإيطالي، البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإيطالي جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس، البرتغالي Cristiano ronaldo لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نغولو كانتي لاعب منتخب فرنسا وتشيلسي، الدنماركي سيمون كايير لاعب ميلان الإيطالي”.

وشملت القائمة كذلك كلًّا من: “الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، الإسباني جيرارد مورينو لاعب فياريال الإسباني، الإنجليزي ماسون ماونت لاعب تشيلسي، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني بيدري لاعب برشلونة الإسباني، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني”.

وتشتد المنافسة حاليًا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي لنيل الجائزة.