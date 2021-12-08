انتزع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بصعوبة شديدة، وذلك بعد الفوز على فريق بورتو البرتغالي بثلاثية لهدف، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو:

بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل فريق الأتلتيكو بحثًا عن إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الناديين.

وفي الشوط الثاني نجح الفرنسي أنطوان جريزمان في إحراز الهدف الأول للنادي الإسباني في الدقيقة الـ56.

وظل الأتلتيكو متقدمًا بهدف، حتى تمكن اللاعب أنخيل كوريا من إحراز ثاني الأهداف لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة التسعين، وبعدها بدقيقتين أضاف الأرجنتيني رودريغو دي بول ثالث الأهداف للروخي بلانكوس.

بورتو يقلص الفارق بعد فوات الأوان:

ونجح نادي بورتو بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة التسعين.

وتأهل الأتلتيكو رفقة ليفربول الإنجليزي إلى دور الستة عشر، حيث صعد الأتلتيكو ثانيًا برصيد سبع نقاط عن المجموعة الثانية.

ويطمح أتلتيكو مدريد إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث وصل الفريق الإسباني إلى النهائي عامي 2014 و2016 ولكنه خسر اللقب لمصلحة جاره ريال مدريد في المرتين.

وكان الأتلتيكو تُوج بلقب الدوري الإسباني موسم 2020/ 2021، بعد منافسة قوية مع فريقي ريال مدريد وبرشلونة.