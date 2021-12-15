أكد مهاجم نادي برشلونة، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أن اعتزاله كرة القدم لحظة صعبة بالنسبة له، مشددًا على أنه اضطر لاتخاذ هذا القرار بسبب حالته الصحية.

أجويرو يكشف تفاصيل اعتزاله

وأعلن أجويرو صاحب الـ33 عامًا، اليوم الأربعاء، اعتزاله رسميًا في مؤتمر صحافي بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بضربات القلب وتمنعه من اللعب.

وتحدث أجويرو قائلًا: “أنا هنا في هذا المؤتمر لإبلاغكم بأنني قررت التوقف عن لعب كرة القدم، إنها لحظة صعبة للغاية لكني ما زلت سعيدًا جدًا بالقرار الذي اتخذته، من أجل صحتي”.

وأضاف: “أنتم تعرفون لماذا اتخذت هذا القرار، لقد كنت أعاني مشكلة منذ شهر تقريبًا، لكني كنت بين أياد أمينة من الأطباء، الذين اختاروا أفضل قرار لي، التوقف عن اللعب”.

وواصل المهاجم الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “لقد اتخذت القرار منذ 10 أيام، لكني أردت أن أخبركم أنني فعلت كل ما في وسعي لمعرفة ما إذا كان هناك بعض الأمل، ولكن لم يكن هناك الكثير”.

المهاجم الأرجنتيني يشكر من ساندوه

وتابع: “شكرًا لأولئك الذين ساعدوني على التطور خلال مسيرتي، أذهب ورأسي مرفوعا، سعيدًا، لا أعرف ما الذي سينتظرني لكن أعلم أن لدي الكثير من الأشخاص الذين يريدون الأفضل لي”.

واختتم أجويرو تصريحاته قائلًا: “شكرًا للصحافيين الذين جاءوا، لأولئك الذين عاملوني بشكل جيد والذين لم يعاملوني كثيرًا، الحقيقة هي أنني أحتفظ بأشياء لطيفة للغاية.. شكرًا لكم جميعًا”.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.