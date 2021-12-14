أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، بشأن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

أجويرو يحسم مستقبله

وذكر برشلونة في بيان رسمي: “سيتحدث أجويرو في مؤتمر صحافي عن مستقبله من ملعب كامب نو، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا”.

وكان صحافي إسباني في راديو ماركا قد أكد، أمس الاثنين، أن نادي برشلونة سينظم حفلًا لمهاجمه الأرجنتيني، يوم غد، لكي يعلن فيه اللاعب اعتزال لعب كرة القدم بشكل رسمي، بسبب تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

أزمة صحية تجبره على الاعتزال

ولفت برنامج “الشيرنجيتو”، إلى أن أجويرو حسم القرار بالفعل منذ الأسبوع الماضي، بعد تأكد معاناته من عدم انتظام ضربات القلب البطيني، الأمر الذي يمنعه من ممارسة كرة القدم مرة أخرى.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن نبأ اعتزال مهاجم الفريق الكتالوني، أثار ضجة في بلاده، أمس الاثنين، لأن مهاجم برشلونة محبوب بشكل كبير في الأرجنتين.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.