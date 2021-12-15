أعلن مهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل قليل، عن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

أجويرو يعتزل

وكشف أجويرو في المؤتمر الصحافي المنعقد الآن بحضور رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن اتخاذه قرارًا نهائيًا باعتزال لعب كرة القدم، بسبب مشاكل صحية.

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمهاجم الأرجنتيني وهو يعلن خبر اعتزاله، وبدا متأثرًا للغاية ولم يتمالك نفسه.

وحرص مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، بيب غوارديولا على التواجد وحضور المؤتمر الصحافي، لدعم أجويرو بعد تعرضه لمشكلة صحية أدت إلى قراره بالاعتزال.

سيرجيو مع برشلونة

وكان المهاجم الأرجنتيني قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخاض صاحب الـ33 عامًا، 165 دقيقة لعب فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قبل أن تبعده المشكلة الصحية عن المشاركة.