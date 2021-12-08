كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة وبرنامج علاج نجم نادي الاتحاد والمنتخب الأول، أحمد حجازي.

أحمد حجازي يبدأ العلاج

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد الجزائر بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب ويشارك أحمد ياسين بدلًا منه.

وأكدت الأشعة التي خضع لها أحمد حجازي اليوم، إصابته بشد في العضلة الخلفية، على أن يتم البدء فورًا في تنفيذ البرنامج العلاجي له أملًا في لحاقه بمباريات كأس العرب المتبقية.

وفي السياق ذاته، شدد طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، الدكتور محمد أبو العلا على أن الفحوصات أثبتت أن نجم النادي الأهلي، أيمن أشرف يُعاني من إصابة بجذع في رباط الركبة، وسيبدأ برنامجه العلاجي اليوم أيضًا.

مصر تتصدر بعد التعادل مع الجزائر

ولعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد الجزائر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، ليتصدر الفراعنة المجموعة باللعب النظيف.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الأردني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، فيما يُلاقي المنتخب الجزائري نظيره المغربي.