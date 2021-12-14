واصل نجم نادي الاتحاد، أحمد حجازي، برنامجه التأهيلي مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، أملًا في لحاقه بمواجهة تونس.

أحمد حجازي يواصل العلاج:

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أحمد حجازي لم يشارك في تدريبات المنتخب الاثنين، حيث واصل المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي.

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد الجزائر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2021، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب ويشارك أحمد ياسين بدلًا منه.

وعلى الصعيد الميداني، أدى منتخب مصر مرانه على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة “الجيم”، وخاض اللاعبون تدريبات جماعية داخل الملعب بالمرحلة الثانية، وغاب عن الحصة التدريبية، الرباعي المصاب، حجازي، محمد الشناوي، حمدي فتحي وأيمن أشرف.

مصر ضد تونس في كأس العرب:

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الأردني ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، فيما تجاوزت تونس عقبة عمان بنتيجة 2/ 1.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب تونس الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور نصف النهائي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على أن يُلاقي الفائز من هذه المواجهة المتأهل من لقاء قطر والجزائر في المباراة النهائية.