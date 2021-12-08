كشف منتخب مصر، آخر تطورات إصابة مدافعه أحمد حجازي، الذي غادر مباراة الجزائر أمس الثلاثاء اضطراريًّا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخبين في بطولة كأس العرب.

أشعة في انتظار أحمد حجازي:

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر “تويتر” أن حجازي أُصيب بشد في العضلة الخلفية، حيث سيُجري مدافع المنتخب المصري أشعة اليوم الأربعاء للوقوف على مدة غيابه عن المباريات.

كما كشفت الفحوصات إصابة اللاعب أيمن أشرف في الركبة، وسيخضع كذلك لفحوصات طبية اليوم.

ملخص مباراة مصر والجزائر:

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.

وأنهى منتخب الجزائر، الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لـ بطولة كأس العرب.

وتمكن اللاعب محمد توجاي من إحراز الهدف الأول لـ محاربي الصحراء في الدقيقة العشرين مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب الفراعنة.

وكثرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب محاربي الصحراء عبر ياسين براهيمي وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي ولكن دون جدوى في ظل سيطرة دفاعية قوية من لاعبي الفراعنة.

وشهد الشوط الأول من المباراة، إصابة أحمد حجازي، حيث تعرض لإصابة في العضلة اليُمنى ليقرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إخراجه، والدفع باللاعب أحمد ياسين لاعب نادي البنك الأهلي المصري بديلًا عنه.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب الفراعنة بكل قوة بحثًا عن إحراز الهدف الأول حتى حصل منتخب مصر على ركلة جزاء نفذها قائد الفريق عمرو السولية بنجاح كبير في الدقيقة الستين.