تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.

ملخص مباراة مصر ضد الجزائر:

وأنهى منتخب الجزائر، الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لـ بطولة كأس العرب.

وتمكن اللاعب محمد توجاي من إحراز الهدف الأول لـ محاربي الصحراء في الدقيقة العشرين مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب الفراعنة.

وكثرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب محاربي الصحراء عبر ياسين براهيمي وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي ولكن دون جدوى في ظل سيطرة دفاعية قوية من لاعبي الفراعنة.

وشهد الشوط الأول من المباراة، إصابة أحمد حجازي حيث تعرض لإصابة في العضلة اليُمنى ليقرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إخراجه، والدفع باللاعب أحمد ياسين لاعب نادي البنك الأهلي المصري بديلًا عنه.

مبدأ اللعب النظيف يمنح الصدارة لـ مصر

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب الفراعنة بكل قوة بحثًا عن إحراز الهدف الأول حتى حصل منتخب مصر على ركلة جزاء نفذها قائد الفريق عمرو السولية بنجاح كبير في الدقيقة الستين.

وحصل لاعبو الجزائر على 4 إنذارات مع طرد اللاعب ياسين تيطراوي في الدقيقة الـ95، بينما نال لاعبي الفراعنة 3 إنذارات، لتكون الصدارة من نصيب منتخب الفراعنة برصيد سبع نقاط لكن قانون اللعب النظيف جعل منتخب الفراعنة في الصدارة، والجزائر ثانيًا برصيد سبع نقاط.