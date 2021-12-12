قال الأخصائي النفسي، تركي المالكي، إن حفلات الطلاق التي يُنظمها بعض الأشخاص بعد الانفصال، لا تناسب مجتمعاتنا وتعد تصرفات غير سوية.

فيديو | الأخصائي النفسي "تركي المالكي" لـ #نشرة_النهار:

الرجال أكثر إنكارا للألم النفسي عند الطلاق.. وهذا مايعيق تجاوزهم للمرحلة#الإخبارية pic.twitter.com/UcKdlM7zWw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2021

تصرفات غير سوية

وأضاف المالكي خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن تلك الحفلات التي تُقيمها النساء في الغالب تُعد من التصرفات غير السوية ولا تحتوي على أي عوامل للسعادة ولا تتناسب مع المجتمع العربي.

محاولة إخفاء الألم

وأشار تركي المالكي، إلى أن الهدف من هذه الحفلات هو محاولة إخفاء الألم الواقع بسبب الطلاق أو النكاية بالطرف الآخر، مبيناً أن الرجال أكثر إنكاراً للسيدات للألم النفسي عند الطلاق.