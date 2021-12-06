أكد أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية، أن جميع مصادر الطاقة ستكون ضرورية في السنوات المقبلة.

وقال الناصر بحسب “رويترز” اليوم الاثنين: إن المعروض النفطي في العالم يبدأ في التراجع، موضحًا أن إمدادات النفط العالمية تبدأ في التباطؤ.

رفع سعر الخام العربي:

وقالت أرامكو السعودية الأحد: إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/ دبي لشهر يناير، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر.

وحددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.