أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، وزير الخزانة والمالية لطفي علوان.

وبحسب الجريدة الرسيمة في تركيا، عيَّن أردوغان نور الدين النبطي خلفًا له، تزامنًا مع انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد.

انهيار الليرة التركية:

يذكر أن العملة التركية، سجلت أول أمس الثلاثاء أدنى مستوى لها عند 13.47 ليرة مقابل الدولار الواحد، متجاوزة مستواها القياسي المسجل الأسبوع الماضي عند 13.45 تقريبًا للدولار.

وتعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.

أسعار الفائدة والتضخم:

ويرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ونقلت الصحافة التركية عن أردوغان قوله، يوم الأحد: “لم أدافع ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة. لطالما كنت أدافع عن أسعار فائدة أقل وأكرر أن المعدلات يجب أن تكون أقل”.