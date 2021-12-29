حسم نادي التعاون صفقة الإسباني ألفارو ميدران رسميًّا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميدران تعاوني:

ونجحت إدارة نادي التعاون برئاسة سعود الرشودي في الحصول على توقيع لاعب فريق شيكاجو فاير الأمريكي، ألفارو ميدران لمدة موسم ونصف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام ألفارو ميدران:

وبدأ ألفارو ميدران مسيرته في الفئات السنية بنادي ريال مدريد الإسباني، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2014، ولعب بعد ذلك في عدة أندية، ومنها؛ فالنسيا، خيتافي وديبورتيفو ألافيس.

وتألق ميدران صاحب الـ27 عامًا بشكل لافت خلال منافسات عام 2021، حيث خاض 32 مباراة، وسجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وصنع 70 فرصة، وقام بـ1260 تمريرة ناجحة، 70 مراوغة ناجحة و93 تمريرة طويلة.

وتُمني جماهير التعاون النفس بظهور النجم الإسباني بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، في ظل المعاناة الكبيرة لسكري القصيم هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير.