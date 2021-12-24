عقد مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين اجتماعه الأول برئاسة أسامة هوساوي، عقب تأسيس الرابطة بموافقة وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية.

أسامة هوساوي يشيد بدعم القيادة

وحضر الاجتماع الأول للرابطة كل من؛ أسامة هوساوي، محمد السهلاوي نائب رئيس مجلس الإدارة، بجانب كل من؛ ناصر القحطاني، مناف أبو شقير، موسى الشمري، عبدالملك الخيبري وصفوان المولد.

وثمن أسامة هوساوي الدعم والرعاية التي تلقاها الرياضة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مما ساهم في تقدم الرياضة في جميع المستويات، وكذلك احتضانها للعديد من المحافل الرياضية الكبيرة.

وأثنى على الدعم والاختمام الكبير التي حظيت به رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين في مرحلة التأسيس من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما أشاد بالدور الكبير الذي قدمه الاتحاد السعودي ورابطة الأندية السعودية لتأسيس الرابطة.

تفاصيل الاجتماع الأول لرابطة اللاعبين السعوديين

وناقش المجلس خلال الاجتماع الهيكلة التنظيمية وتشكيل اللجان الخاصة برابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، حيث وافق المجلس على تعيين مشاري المقبل مديرًا تنفيذيًا للرابطة، كما تمت مناقشة الخطط الاستراتيجية والعمل وفق مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأوصى المجلس بوضع خطط وورش عمل لتعزيز وعي اللاعبين بأهمية دور الرابطة، والتأكيد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للاعب لتكون الرابطة حلقة وصل بينه وبين جميع الروابط والاتحادات المحلية والإقليمية والقارية والدولية للنهوض بلعبة كرة القدم.

كما أكد المجلس في اجتماعه على استقلالية الرابطة وفق الأنظمة والقوانين التي حددتها منظمة رابطة اللاعبين العالميين “FIFPRO”، وتحت نظام أساسي وجمعية عمومية.