أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

العملات اليوم:

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.66 .

اليورو 0.88 .

الجنيه الإسترليني 0.75 .

اليوان الصيني 6.36 .

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1787.9 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 22.31 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 924.1 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1740.15 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 74.96 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 71.55 دولارًا.

نفط الغاز 650.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 4.009 دولارات.

غاز البروبان 4349 دولارًا.