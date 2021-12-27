أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
العملات اليوم:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.68 .
اليورو 0.88 .
الجنيه الإسترليني 0.74 .
اليوان الصيني 6.36 .
الذهب اليوم:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1813.7 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 23.12 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 961.6 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1983.12 دولارًا للأوقية.
النفط اليوم:
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 78.79 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 75.89 دولارًا.
نفط الغاز 675.5 دولاراً.
الغاز الطبيعي 4.006 دولارات.
غاز البروبان 4540 دولارًا.
اترك تعليقاً