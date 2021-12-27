أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.68 .

اليورو 0.88 .

الجنيه الإسترليني 0.74 .

اليوان الصيني 6.36 .

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1813.7 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 23.12 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 961.6 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1983.12 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 78.79 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 75.89 دولارًا.

نفط الغاز 675.5 دولاراً.

الغاز الطبيعي 4.006 دولارات.

غاز البروبان 4540 دولارًا.