أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد مجدي أفشة بعد تألقه اللافت في جميع البطولات التي شارك فيها.

فيفا يُشيد بمستوى النجم الأهلاوي

ولفت “فيفا” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن أفشة قاد الأهلي للفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وأشار إلى أن خلال الـ12 شهر التالية، كان على موعد مع التألق سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري، قبل أن ينجح في افتتاح سجل الفراعنة التهديفي في بطولة كأس العرب 2021، ليقود لتجاوز عقبة لبنان.

أفشة يسعى لترك بصمة في كل بطولة

وتحدث أفشة قائلاً: “من المهم جداً بالنسبة لي كلاعب أن أضع بصمة في كل بطولة أشارك فيها. أحاول بأقصى ما لدي أن أساعد النادي أو المنتخب من أجل تحقيق الانتصارات وهذا هو الأمر المهم فقط بالنسبة لي”.

وتابع صاحب الـ25 عامًا: “لقد سجّل أهدافاً مع النادي في دوري أبطال إفريقيا ومع المنتخب في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وأسجّل الآن هدفاً في كأس العرب”.

وأضاف النجم الأهلاوي خلال تصريحاته لموقع “فيفا”: “العام الماضي لم أسجّل في كأس العالم للأندية ولكن أتمنى أن يُحالفني التوفيق للتسجيل في النسخة المقبلة”.

وعن نجاحه في تنفيذ ركلات الجزاء، قال: “بصراحة لا أعلم السر وراء هذا الأمر وهو توفيق غير عادي بصراحة. شخصياً أتمنى أن نحصل في كل مباراة على ركلة جزاء وأن نسجّلها سواء كنت أنا المنفّذ للركلة أو أحد غيري لأنه لا يهمني سوى تحقيق الفوز مع المنتخب سواء كنت أنا صاحب الهدف أو أحد آخر من زملائي”.

واختتم “فيفا” تقريره عن أفشة قائلًا: “قد يحظى لاعب الوسط المهاجم بالعديد من الفرص في المستقبل للتسجيل من ركلات الجزاء ولكنه يطمح بدون شك لأن يُواصل تألقه ولم لا، يرفع لقب كأس العرب عالياً مع المنتخب المصري ليُثبت بأن عام 2021 كان “وجه السعد” بالنسبة له”.