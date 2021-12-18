سيقود الحكم الألماني دانييل سيبرت نهائي كأس العرب، غدًا السبت، بين منتخبي تونس والجزائر حيث تُقام المباراة على ملعب “البيت” في العاصمة القطرية الدوحة.

ويبلغ الحكم الألماني سيبرت من العمر 37 عامًا وحصل على الشارة الدولية في عام 2015.

وأدار الحكم سيبرت 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهم “ريال مدريد وإنتر ميلان، ليفربول وأتلتيكو مدريد، يانج بويز ضد أتالانتا”.

توقيت نهائي كأس العرب 2021:

وتُقام مباراة تونس والجزائر غدًا في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

قيمة المنتخب التونسي التسويقية تتفوق على منتخب الجزائر:

ويُعد المنتخب التونسي هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية للاعبيه في البطولة، حيث تصل قيمتهم إلى 33 مليون يورو أما منتخب الجزائر فتبلغ قيمته التسويقية 26 مليون يورو .

وتُقدر قيمة التونسي نعيم السليتي لاعب نادي الاتفاق 7،5 مليون يورو، أما قيمة اللاعب الجزائري أمير سعيود لاعب نادي الطائي فتُقدر بـ مليون يورو.

وستكون مباراة تونس والجزائر غدًا السبت في نهائي كأس العرب 2021 هي ثاني نهائي إفريقي تشهده البطولة بعد نسخة عام 2012.

ولعب منتخبا المغرب وليبيا في النهائي الإفريقي الوحيد عام 2012 حيث فازت المغرب بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منتخب في الوقت الأصلي.