أكد المهندس غسان الزهراني وكيل الأمين لتصريف مياه الأمطار في أمانة جدة أن مشاريع الأمطار الضخمة التي تم تنفيذها هي 3 من أصل 6، موضحاً أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة تأثير الأمطار ونتائجها في المواسم.

مضخات سحب المياه:

جاء ذلك ردًا من الزهراني على سؤال الإخبارية بشأن مضخات سحب المياه التي تغرق دائمًا بسبب الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يعود إلى عدم وجود شبكة صرف صحي.

وتابع: تزامنًا مع موسم الأمطار باشرنا مواقع حرجة في جدة لإصلاحها تجنبًا لتجمع المياه فيها.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.