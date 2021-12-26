مع تسلل وانتشار المتحور أوميكرون لكل أرجاء المعمورة، كررت منظمة الصحة العالمية توصياتها بالحرص على اتباع عامل هام جدًّا للوقاية من كورونا ومتحوراته، وبالأخص أوميكرون سريع الانتشار، ألا وهو التهوية الجيدة.

وفي تغريدة جديدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، قالت منظمة الصحة العالمية: إن “إعادة تدوير الهواء داخل الغرفة ترفع معدلات انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19”.

التهوية الجيدة:

وشددت على أن “التهوية الجيدة تحمي من الإصابة”.

ونصحت المنظمة الأممية بأهمية السماح للهواء الخارجي النقي بالدخول للغرف، واستبدال الهواء الداخلي، خاصة عند استخدام مراوح التهوية والمكيفات وفلاتر الهواء.