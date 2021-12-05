ظهرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لأول مرة بشكل فني، بعد شهور من الحداد على وفاة والديها الفنان سمير غانم والقديرة دلال عبدالعزيز، وذلك في احتفالية قادرون باختلاف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يا بلادي اسلمي:

وارتدت دنيا اللون الأبيض أثناء أدائها أغنية “يا بلادي اسلمي” التي جاءت مصحوبة بلغة الإشارة وسط تفاعل من طلاب ذوي الهمم.

وبعد الانتهاء من أداء الأغنية باللغة العربية الفصحى، عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، قائلة: “بشكر الملايكة الحلوين اللي كانوا معايا في الأغنية”. ليرد الرئيس السيسي عليها: “برحب بيكي يا دنيا واسمحيلي.. مش عاوز أقول أعزيكي.. ده قدر الله فينا كلنا، ولكن بشكرك على مشاركتك في كنزنا”.

كلمة للرئيس:

وختمت دنيا سمير غانم تواجدها على المسرح أمام الرئيس بهذه الكلمات: “أنا اللي عاوزة أشكرك على تقديرك لمشوار بابي ومتشكرة جدًّا”.

وانطلقت فعاليات “قادرون باختلاف” لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.