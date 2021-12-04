تلقى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، الخسارة الأولى في الدوري الإسباني تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز، وذلك بعد خسارته اليوم السبت ضد فريق ريال بيتيس بهدف دون رد.

ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح ريال بيتيس في خطف النقاط الثلاث بعد أن سجل هدف الفوز في شباك البارشا عبر اللاعب خوان ميجيل لوبيز في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

وأصبح رصيد ريال بيتيس بعد الفوز 30 نقطة في المركز الثالث بـ جدول ترتيب الدوري الإسباني، أما رصيد البارشا فتجمد عند 23 نقطة في المركز السابع.

رد فعل تشافي:

وبعد الخسارة، أبدى تشافي مدرب البارشا عدم رضاه على النتيجة التي حققها الفريق الكتالوني ضد ريال بيتيس في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وتحدث مدرب برشلونة في تصريحات لـ صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلًا: “صحيح أننا قدمنا دقائق جيدة، لكن ريال بيتيس تفوق علينا في مواجهات رجل لـ رجل، لا نستحق الهزيمة اليوم ضد ريال بيتيس، ولكننا سنقاتل للفوز على بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا”.

أما جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الكتالوني فقال بعد الخسارة من ريال بيتيس: “يجب أن نتطور ونُحسن الأداء، حاولنا الفوز على ملعبنا، ولكن ذلك لم يتحقق، وعدنا خطوة إلى الخلف لأننا خسرنا، أمام منافس مباشر لنا في الدوري الإسباني”.