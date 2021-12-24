نال المدافع الإسباني سيرجيو راموس أول عقوبة انضباطية بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

إيقاف راموس مباراة واحدة

وقررت لجنة الانضباط في رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، إيقاف راموس لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء لوريان، ليغيب عن باريس سان جيرمان ضد فان في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وشارك راموس كبديل مع بداية الشوط الثاني، وحصل على البطاقة الصفراء الأولى عند الدقيقة 81، قبل أن يحصل على بطاقة ثانية عند الدقيقة 86، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وتُعتبر هذه البطاقة الحمراء رقم 27 في مسيرة المدافع الإسباني، والأولى له بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال مباراته الثالثة مع فريقه الجديد، بعدما أبعدته الإصابات العضلية عن المشاركة.

باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لوريان في الوقت القاتل، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، ويواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما وصل رصيد لوريان إلى 16 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.