كشفت تقارير إعلامية عن أول قرار من المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك بعد الخسارة من نادي الطائي ظهر اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب النصر الجديد يرفض إراحة اللاعبين:

وقال عايض السعدي الإعلامي في قناة MBC: إن ميجيل رفض إراحة اللاعبين بعد مباراة الطائي، وطالب بالعودة للتدريبات غدًا السبت استعدادًا لمواجهة نادي الهلال.

وفي وقت سابق، انتقدت جماهير نادي النصر أداء الحكم البحريني نواف شكرالله، الذي أدار مباراة العالمي ضد الطائي ظهر اليوم الجمعة في الجولة الرابعة التي كانت مؤجلة بين الفريقين ببطولة الدوري.

وقالت جماهير العالمي عبر “تويتر”: إنها مندهشة من أداء الحكم الذي رفض احتساب ركلة جزاء للعالمي بالإضافة لاحتسابه الهدف الثاني لـ الطائي رغم وجود تسلل.

العالمي يعاني تحكيميًّا رغم سوء الأداء الفني:

وحول هذا الأمر قال الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث السابق باسم العالمي عبر حسابه في “تويتر” : “ضربة جزاء في الشوط الأول لم تُحتسب، هدف ثاني لـ الطائي من تسلل، ولكن هل طموح الأصفر التعادل مع الطائي أو يكسب بهدف، للأسف الأخطاء التحكيمية المتكررة ضد العالمي لا تعني الرضا التام عن مستوى الفريق ولاعبيه”.