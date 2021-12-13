كشف أول شخص يتم تحديده كحالة مؤكدة لمتغير أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أعراض متحور أوميكرون وآخر تطورات حالته الصحية.

تأكد الإصابة بالمتحور

وأضاف في تصريحات له، أن وزارة الصحة الأمريكية اتصلت به بعد يومين من حضوره مؤتمر أنيمي في نوفمبر الماضي في مدينة نيويورك وأخبروه أنه ليس مصابًا بفيروس كورونا فحسب، بل إنه أول شخص بولاية مينيسوتا يتم تشخيصه مصابًا بمتحور أوميكرون.

أعراض أوميكرون

وعن أعراض الإصابة التي شعر بها أكد أنه شعر كأنه مصاب بنزلة برد خفيفة لمدة يوم تقريبًا، وعانى من إجهاد خفيف وسيلان في الأنف واحتقان في الحلق، وبعد يوم اختفت تلك الأعراض.

وتابع: “ومن هناك قمنا بمتابعة مخالطي المرضى، وحاولنا الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المتحور”، معربًا عن سعادته بقيامه بهذا الاختبار بعد حضوره المؤتمر ليتم اكتشاف إصابته حتى يتم علاجه.

متابعة مخالطي المرضى

وتجري مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة جهودًا ضخمة لمتابعة مخالطي المرضى لتنبيه الأشخاص الذين ذهبوا إلى مؤتمر أنيمي الشهر الماضي في مدينة نيويورك بشأن العدوى بمتغير أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

يذكر أن بريطانيا، كانت قد أعلنت اليوم الاثنين، وفاة أول مريض مصاب بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، وبذلك يتم تسجيل وفاة أول مريض بالمتحور الجديد في العالم.