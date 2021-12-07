أُسدل الستار على منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، لتتحدد أول مواجهتين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ربع نهائي كأس العرب 2021:

ونجح منتخب تونس في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الإمارات، فيما تصدرت قطر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وحل منتخب عمان وصيفًا.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد عمان، عند الساعة السادسة، على إستاد المدينة التعليمية، وتواجه قطر منتخب الإمارات في العاشرة مساء على إستاد البيت.

ختام مرحلة المجموعات:

وتُستكمل مرحلة المجموعات، يوم الثلاثاء، بـ4 مباريات، تنطلق عند الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة، بمواجهتي السعودية ضد المغرب، والأردن مع فلسطين ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفي ختام مرحلة المجموعات بمنافسات كأس العرب 2021، تُقام مباراتان عند الساعة العاشرة مساء، حيث يلعب منتخب مصر ضد الجزائر، وضمن الثنائي الصعود إلى ربع النهائي، ويُلاقي المنتخب اللبناني نظيره السوادني في لقاءات المجموعة الرابعة.